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    05 августа 2022, 16:02

    Стала известна площадь пожара на железнодорожном вокзале в Донецке

    Площадь пожара на вокзале в Донецке составила 500 квадратных метров

    Александр Иванов

    Площадь пожара в здании железнодорожного вокзала в Донецке составляет 500 квадратных метров. Об этом сообщил ТАСС представитель оперативных служб ДНР.

    «Площадь — 500 квадратных метров», — сказал собеседник агентства.

    Дым валит с крыши вокзала, открытого горения почти не видно. На месте работают спасатели и четыре пожарные машины.

    Днем 5 августа глава администрации Донецка Алексей Кулемзин сообщил о начавшемся пожаре в здании железнодорожного вокзала. Он произошел в результате обстрела ВСУ Киевского района города.

    Станция Донецк является главным железнодорожным вокзалом города, который сейчас не работает. Движение поездов приостановили в 2014 году.

    Украинские силы еще утром в пятницу, 5 августа, начали обстреливать Донецк, применяя артиллерийские орудия и реактивные системы залпового огня «Град». Серьезно пострадала больница № 17, снаряд попал в родильное отделение.