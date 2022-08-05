Стала известна площадь пожара на железнодорожном вокзале в Донецке

Площадь пожара в здании железнодорожного вокзала в Донецке составляет 500 квадратных метров. Об этом сообщил ТАСС представитель оперативных служб ДНР.

«Площадь — 500 квадратных метров», — сказал собеседник агентства.

Дым валит с крыши вокзала, открытого горения почти не видно. На месте работают спасатели и четыре пожарные машины.

Днем 5 августа глава администрации Донецка Алексей Кулемзин сообщил о начавшемся пожаре в здании железнодорожного вокзала. Он произошел в результате обстрела ВСУ Киевского района города.

Станция Донецк является главным железнодорожным вокзалом города, который сейчас не работает. Движение поездов приостановили в 2014 году.

Украинские силы еще утром в пятницу, 5 августа, начали обстреливать Донецк, применяя артиллерийские орудия и реактивные системы залпового огня «Град». Серьезно пострадала больница № 17, снаряд попал в родильное отделение.