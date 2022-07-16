Воюют за пакетики второсортных продуктов. Кадыров показал видео с иностранными сухпайками на позициях ВСУ

Украинские солдаты воюют за пару сухих пайков иностранного производства, написал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegrаm-канале. Он поделился видео с места дислокации ВСУ в Донбассе.

На опубликованных кадрах журналист и один из военнослужащих прочли надписи на упаковках с едой. Оказалось, что пайки изготовили в Польше, Канаде, Эстонии и Великобритании.

«Теперь понятно, за что воюют украинцы, — ради пары пакетиков второсортных продуктов, которые завезены из самой продвинутой Европы», — написал Кадыров.

Россия в конце февраля начала спецоперацию по денацификации Украины в ответ на призыв о помощи со стороны республик Донбасса. Союзные войска освободили всю территорию ЛНР, а также большую часть ДНР.

Украинские военные обстреляли Донецк со стороны Новомихайловки. При атаке они вели огонь с использованием снарядов натовского калибра — 155 миллиметров.