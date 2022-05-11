Власти Херсонской области рассказали о планах войти в состав России

Руководство Херсонской области готовит официальное обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой включить регион в состав страны. Как сообщила газета «Известия», с таким заявлением выступил заместитель главы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.

Он подчеркнул, что проведения референдума, как это было в Крыму, не будет. Также руководство отказалось от создания Херсонской Народной Республики.

«Это будет один единый указ на основании обращения руководства Херсонской области к президенту России Владимиру Путину, будет просьба ввести Херсонскую область в состав полноценного субъекта России», — привел слова Стремоусова RT.

Чиновник добавил, что до конца года власти региона подготовят необходимые документы, чтобы войти в состав России на положении субъекта.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о вхождении Херсонской области в состав России, заявил, что окончательное решение этого вопроса находится в руках жителей. Он пояснил, что этот шаг требует оценки юристов и полной проработки, чтобы он получил легитимность.