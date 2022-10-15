Украинских военных отбросили назад при попытке прорыва на Краснолиманском направлении | 360°

Спецоперация 15 октября 2022, 14:14 Поделиться Telegram

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Viber Украинских военных отбросили назад при попытке прорыва на Краснолиманском направлении Минобороны сообщило о поражении ВСУ при попытках прорыва на Краснолиманском направлении РИА Новости

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Украинские боевики совершили несколько попыток провести разведку боем в Краснолиманском направлении около населенных пунктов Донецкой и Луганской народных республик. Но огневое поражение со стороны российских войск заставило ВСУ отступить на исходные позиции с серьезными потерями. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он объяснил, что украинские боевики пытались прорваться около населенных пунктов Сергеевка и Макеевка Луганской Народной Республики и в районах Новосадового и Торского Донецкой Народной Республики. Эти попытки пресекли российские военные, открыв огонь по противнику.

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«В результате огневого поражения подразделения ВСУ были отброшены на исходные позиции. Уничтожено до 60 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и семь пикапов», — подчеркнул Конашенков.

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Также представитель Минобороны сообщил, что удары российских артиллерии и авиации сорвали попытку переправы тактической группы боевиков через реку Оскол в Харьковской области. Отступившие боевики потеряли 30 человек, четыре бронеавтомобиля и два пикапа.

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