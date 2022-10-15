Украинских военных отбросили назад при попытке прорыва на Краснолиманском направлении | 360°

Все новости

Подмосковье

15 октября 2022, 21:51

Памятник чудотворцам Николаю и Спиридону открыли в Котельниках

Эксклюзив

15 октября 2022, 21:50

Таксист сбил ребенка на юго-востоке Москвы

Реклама

Мир

15 октября 2022, 21:31

Франция взяла на подготовку украинских военных

Мир

15 октября 2022, 21:23

Генсек ОПЕК назвал верным решение о сокращении добычи нефти

Мир

15 октября 2022, 21:22

Украина увеличила доходы за счет теневого бюджета

Мир

15 октября 2022, 21:22

Испанские пенсионеры устроили митинг в Мадриде из-за снижения уровня жизни

Мир

15 октября 2022, 21:19

Маск предложил человечеству перестать целиться в себя ядерным оружием

Москва

15 октября 2022, 21:17

Началалась подготовка к строительству тоннеля на Южном участке МСД

Мир

15 октября 2022, 20:58

Россия получила опыт борьбы с НАТО в рамках спецоперации

Спецоперация

15 октября 2022, 14:14

Украинских военных отбросили назад при попытке прорыва на Краснолиманском направлении

Минобороны сообщило о поражении ВСУ при попытках прорыва на Краснолиманском направлении

Читать 360tv в

Украинские боевики совершили несколько попыток провести разведку боем в Краснолиманском направлении около населенных пунктов Донецкой и Луганской народных республик. Но огневое поражение со стороны российских войск заставило ВСУ отступить на исходные позиции с серьезными потерями. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он объяснил, что украинские боевики пытались прорваться около населенных пунктов Сергеевка и Макеевка Луганской Народной Республики и в районах Новосадового и Торского Донецкой Народной Республики. Эти попытки пресекли российские военные, открыв огонь по противнику.

Реклама

«В результате огневого поражения подразделения ВСУ были отброшены на исходные позиции. Уничтожено до 60 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и семь пикапов», — подчеркнул Конашенков.

Реклама

Также представитель Минобороны сообщил, что удары российских артиллерии и авиации сорвали попытку переправы тактической группы боевиков через реку Оскол в Харьковской области. Отступившие боевики потеряли 30 человек, четыре бронеавтомобиля и два пикапа.

Минобороны РФ

Специальная военная операция РФ на Украине

2

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама