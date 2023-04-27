Спецоперация 27 апреля 2023, 06:36 Войска Украины заявили, что начали контрнаступление «маленькими шагами» Спикер обороны юга Украины Гуменюк: контрнаступление ВСУ тихонечко идет маленькими шагами РИА «Новости»

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Спикер украинских сил обороны Украины «Юг» Наталья Гуменюк заявила, якобы войска незаметно начали анонсированное контрнаступление. Они решили вести его осторожно и маленькими шагами из-за большой мощи российской армии, сообщила «Русская весна».

Вооруженные силы Украины не стали недооценивать текущие возможности и потенциал армии России, поэтому не пошли напролом. По словам пресс-офицера, они решили методично работать над тем, чтобы ослабить противника, но как именно, не уточнила.

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«Контрнаступление ВСУ уже тихонечко идет маленькими шагами», — сказала она.

Министр обороны Украины Дмитрий Кулеба подтвердил итальянским журналистам, что контрнаступление состоится весной, но не стал называть точных сроков. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что украинские войска стали перебрасывать свои подразделения из регионов в центре страны к линии фронта в Запорожской области и ускорили переход с наступлением ночи.