Войска Украины трижды за сутки пытались прорваться на Купянском направлении | 360°

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Войска Украины трижды за сутки пытались прорваться на Купянском направлении

Минобороны России: ВСУ трижды тщетно пытались прорвать оборону на Купянском направлении

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Вооруженные силы Украины за сутки предприняли три попытки нападения на Купянском направлении. Российские войска остановили их, сообщили в Минобороны России.

Украинские военные атаковали позиции российских подразделений. Артиллеристы обстреляли их на дальних подступах. Благодаря удару нападавших остановили, группы рассеяли.

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«Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре пикапа», — добавили в Минобороны России.

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Краснолиманское направление прощупывали по всей его протяженности. ВСУ вели там разведку боем. Артиллерийским огнем их отбросили на прежние позиции. На Времевском направлении российские военные взяли контроль над господствующей высотой в районе одноименного населенного пункта. На Николаево-Криворожском направлении Вооруженные силы России отразили несколько атак украинских бойцов. Они обстреливали населенные пункты Дудчаны, Ищенка и Пятихатки в Херсонской области.

Кроме того, Воздушно-космические силы России ударили по объектам энергетики и военного управления в Киевской и Харьковской областях, сообщил RT. Они использовали высокоточное оружие.

Минобороны РФ

ВСУ

Специальная военная операция РФ на Украине

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