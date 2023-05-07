Спецоперация 07 мая 2023, 08:33 Войска Украины обстреляли Донецк снарядами «натовского» калибра Представительство ДНР: украинские войска выпустили снаряды по Донецку и Горловке РИА «Новости»

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Вооруженные формирования Украины утром 7 мая выпустили три снаряда «натовского» калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и четыре снаряда калибра 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки. Об этом сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

До этого украинские войска за полчаса выпустили 14 снарядов калибра 155 миллиметров по Макеевке и Донецку. ВФУ обстреливали территории ДНР даже ночью. После 00:00 украинская сторона выпустила снаряды по Горловке и Донецку.

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Накануне, 6 мая, украинские боевики обстреливали Белгородскую область. ВСУ наносили удары по самому центру города Шебекино из ствольной артиллерии, сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков. Снаряды попали по торговому центру, мужчина получил тяжелые ранения.

В Запорожской области жителей временно переселили из прифронтовой зоны в безопасные населенные пункты из-за усиления обстрелов со стороны ВСУ.