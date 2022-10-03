Союзники нанесли удар по позициям ВСУ в Авдеевке | 360°

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03 октября 2022, 11:16

Союзники нанесли удар по позициям ВСУ в Авдеевке

Видео: союзные войска разбили позиции в Авдеевке

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Российские войска ударили по позициям Вооруженных сил Украины вблизи Авдеевки. Из этого города украинские военные обстреливают Донецк и другие населенные пункты ДНР. Видео операции показал в своем Telegram-канале военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко.

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Укрепления ВСУ обнаружили под Авдеевкой. Войска открыли по ним огонь. На кадрах, снятых с дрона, видны воронки от упавших снарядов и новые удары. Несколько украинских бойцов попытались спасти раненого сослуживца и выбрались из окопа.

Донецк практически каждый день обстреливают. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня, ВСУ ведут огонь со стороны Красногоровки, Первомайского, Авдеевки, Нетайлово и других населенных пунктов. Из Авдеевки ВСУ также атакуют мирных жителей Ясиноватой, Каштанового, Макеевки, Минерального и других.

За последние сутки под обстрелами в ДНР погибли два человека, еще трое получили ранения. Всего с момента эскалации конфликта скончались460 гражданских, в том числе 22 ребенка, ранен 1931 человек.

Видео

ВСУ

Специальная военная операция РФ на Украине

Донецк

Авдеевка

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