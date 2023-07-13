Спецоперация 13 июля 2023, 08:11 Войска России взяли под контроль участок дороги под Новоселовским и отрезали ВСУ от снабжения Офицер Марочко: ВС России отрезали ВСУ от снабжения по дороге в районе Новоселовского РИА «Новости»

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Российские войска получили контроль над отрезком трассы Н-26 под Новоселовским в Сватовском районе ЛНР, по которой Вооруженные силы Украины эвакуировали раненых солдат и снабжали свои подразделения на передовой. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил об этом ТАСС.

Подразделения провели под Новоселовским успешную контратаку и произвели маневры, которые позволили установить огневой контроль над участком трассы Н-26 Чугуев — Старобельск — Меловое. Офицер сообщил, что войскам удалось нарушить логистику противника.

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«Украинские боевики использовали часть этого участка для снабжения своих войск на передовых позициях и эвакуации раненых», — сказал он.

Минобороны России сообщало 12 июля, что в районе Новоселовского отбили атаку 32-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Российские военные применили тяжелую огнеметную систему «Солнцепек» и танки.