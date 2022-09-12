Войска России уничтожили технику ВСУ на николаево-криворожском направлении | 360°

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Войска России уничтожили технику ВСУ на николаево-криворожском направлении

Минобороны России сообщило о разбитой на николаево-криворожском направлении технике ВСУ

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Вооруженные силы Украины понесли большие потери на николаево-криворожском направлении. По информации Минобороны России, на полях остались сгоревшие автомобили и бронированная техника, сообщило РИА «Новости».

Военную технику сложно идентифицировать, так как от многих машин остались только обугленные корпуса или отдельные части. Теперь бывшие бронетранспортеры больше похожи на груды металлолома, местами ржавого. В сохранившихся машинах не осталось кресел, с некоторых из-за огня облезла краска.

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«Враг основное усилие сосредоточил на этом направлении. Противник был остановлен на рубеже», — рассказал заместитель командира десантно-штурмового полка.

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Ни один десантник не оставил свой пост, многие совершили боевые подвиги. Украинские военные потеряли сотни бойцов и машин.

В общей сложности, по данным Минобороны России, с 6 по 10 сентября только на двух направлениях украинские войска потеряли свыше четырех тысяч убитыми и восьми тысяч ранеными. Они также лишились десятков единиц техники.

Минобороны РФ

ДНР

Специальная военная операция РФ на Украине

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