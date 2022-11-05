Войска России уничтожили свыше 120 солдат ВСУ на Южно-Донецком направлении | 360°

05 ноября 2022, 14:50
Войска России уничтожили свыше 120 солдат ВСУ на Южно-Донецком направлении
Минобороны: ПВО России сбили украинский Ми-8 в районе Угледара ДНР
Войска России нанесли поражение подразделениям Вооруженных сил Украины на Южно-Донецком направлении, уничтожили свыше 120 военнослужащих. Об этом сообщило министерство обороны в своем Telegram-канале.
«На Южно-Донецком направлении огнем артиллерии и активными действиями штурмовых групп нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Павловка и Времевка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.
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В результате российские войска уничтожили свыше 120 украинских боевиков, два бронетранспортера, два бронеавтомобиля, два автомобиля и пикап.
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Еще средствами ПВО сбили украинский вертолет Ми-8 в районе населенного пункта Угледар ДНР.
В Минобороны также рассказали, что ВСУ направили две мотопехотные роты для атаки по позициям союзных сил на Николаево-Криворожском направлении. Эти попытки потерпели неудачу. В результате уничтожили свыше 80 украинских солдат, четыре автомобиля и три боевых бронированных машины.
Минобороны РФ
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ВСУ
Донецк
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