Войска России уничтожили склады с сотней тысяч тонн горючего ВСУ | 360°

Спецоперация 23 октября 2022, 15:29 Войска России уничтожили склады с сотней тысяч тонн горючего ВСУ Минобороны России: русские войска уничтожили пять складов боеприпасов ВСУ

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Российские войска уничтожили склады горючего со 100 тысячами тонн дизельного и авиационного топлива для вооруженных сил Украины в Днепропетровской и Черкасской областях. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в Telegram-канале ведомства.

«В районе населенного пункта Алексеевка Днепропетровской области уничтожено нефтехранилище с дизельным топливом для военной техники ВСУ. В районе населенного пункта Смела Черкасской области уничтожен склад горючего, на котором хранилось более 100 тысяч тонн авиационного топлива для воздушных сил Украины», — говорится в сообщении.

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Также были уничтожены пять складов с боеприпасами в районах населенных пунктов Торское Донецкой Народной Республики, Трифоновка Херсонской области, Двуречная и Купянск-Узловой Харьковской области и в районе Николаева.

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Ранее Конашенков сообщил о провале атаки ВСУ на Краснолиманском направлении. В результате было уничтожено 80 боевиков, шесть танков, четыре боевых бронированных машины и пять пикапов.