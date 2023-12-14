Спецоперация 14 декабря 2023, 12:28 Войска России уничтожили с начала контрнаступа ВСУ 747 украинских танков Россия уничтожила 747 танков и 2,3 тысячи бронемашин с начала контрнаступа ВСУ

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С начала контрнаступления ВСУ российские военные уничтожили в зоне проведения спецоперации 747 украинских танков. Вооруженные силы Украины лишились 2,3 тысячи бронемашин, сообщил на прямой линии президент Владимир Путин.

Украина, по его словам, почти ничего не производит. Страны Запада поставили ей все оружие, что пообещали, в том числе танки. Однако скоро, предупредил президент, помощь может закончиться.

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«Уничтожение происходит. <…> Ну вот дали им 400-430 танков. Дали, кстати, все дали, что обещали. <…> Но мы уничтожили только начиная с так называемого контрнаступления 747 танков. Это данные на вчерашний вечер», — заявил он.

Российские войска, по информации Владимира Путина, вывели из строя почти 2,3 тысячи бронемашин различного класса. По его словам, это и есть демилитаризация.

Он заявил, что СВО завершится, когда армия достигнет ее целей. Последние, по словам президента, не изменились — денацификация, демилитаризация и нейтральный статус Украины.

Совмещенная большая пресс-конференция и прямая линия началась в Гостином Дворе. Прямую трансляцию запустил «360».