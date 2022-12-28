Спецоперация 28 декабря 2022, 14:45 Войска России уничтожили группу диверсантов вблизи Владимировки в ДНР Минобороны: ВС России уничтожили диверсионно-разведывательную группу в ДНР РИА «Новости»

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Российские военные остановили диверсионно-разведывательную группу Вооруженных сил Украины недалеко от населенного пункта Владимировка в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказал на брифинге представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Группа украинских диверсантов работала на Южно-Донецком направлении. Российские войска уничтожили ее в районе Владимировки. Кроме того, они ударили по 72-й механизированной бригаде ВСУ и группе иностранных наемников вблизи Угледара.

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На Купянском направлении у населенных пунктов Тимковка, Синьковка и Кисловка в Харьковской области погибли больше 30 украинских военных, на Краснолиманском — больше 170. Российские войска настигли у Новолюбовки и Невского Луганской Народной Республики, Терны ДНР и Серебрянского лесничества четыре ротные тактические группы 25-й воздушно-десантной, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 103-й бригады теробороны. На Донецком направлении ВСУ лишились 80 бойцов. Кроме того, в боях уничтожили украинские танки, автомобили, боевые бронированные машины и бронетранспортеры.

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