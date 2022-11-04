Войска России уничтожили дроном украинский военный катер в акватории Днепра | 360°

Спецоперация 04 ноября 2022, 13:38 Войска России уничтожили дроном украинский военный катер в акватории Днепра «Архангел спецназа» опубликовал видео с уничтожением «Ланцетом» катера ВСУ

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Российские войска уничтожили дроном-камикадзе «Ланцет» украинский военный катер в акватории Днепра. Соответствующее видео опубликовало интернет-издание «Архангел спецназа» в своем Telegram-канале.

На этом видео украинское судно снято сверху, с разведывательного беспилотника. Затем происходит точное попадание российского дрона в центр корабля. Происходит возгорание, и корабль начинает дымить.

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Российский боевой беспилотный летательный аппарат «Ланцет» отлично себя зарекомендовал в атаках как по наземным целям, так и по надводным.

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Производством «Ланцета» занимается входящий в «Ростех» концерн «Калашников». Дрон невозможно перехватить, от него невозможно спрятаться. Он самостоятельно проводит разведку и атакует цели. Встроенная защита делает его неуязвимым для всех современных видов лазерного оружия. Беспилотник может нанести поражение в радиусе 40 километров и более. Глава «Ростеха» Сергей Чемезов пообещал, что госкорпорация обеспечит войска необходимым объемом «Ланцетов».