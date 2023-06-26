26 июня 2023, 10:34
Войска России улучшили позиции на Авдеевском направлении
Врио главы ДНР Пушилин: войска улучшили позиции на Авдеевском направлении
Вооруженные силы России настроились на освобождение Авдеевки и улучшили позиции на этом направлении спецоперации. Временно исполняющий обязанности главы ДНР объявил об этом в эфире «Россия 24», сообщил ТАСС.
«Авдеевское направление. Есть определенные перспективы, есть и улучшение позиций», — сказал он.
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Отправленные туда бойцы, по словам Дениса Пушилина, настроены на скорое освобождения города, прекращение обстрелов по Ясиноватой, Макеевке и Донецку.
Он также сообщил о ситуации в Артемовске. Украинские войска пытались атаковать с флангов, но российские силы удержали обстановку под контролем. На Угледарском направлении Вооруженные силы Украины устроили перегруппировку после больших потерь.
Минобороны России сообщило 20 июня, что ВС России остановили в районе Марьинки, Авдеевки и Красногоровки 10 атак. В тот день украинские войска потеряли на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях до 360 военнослужащих.
ДНР
Специальная военная операция РФ на Украине
Авдеевка
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