Спецоперация 26 июня 2023, 10:34 Войска России улучшили позиции на Авдеевском направлении Врио главы ДНР Пушилин: войска улучшили позиции на Авдеевском направлении РИА «Новости»

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Вооруженные силы России настроились на освобождение Авдеевки и улучшили позиции на этом направлении спецоперации. Временно исполняющий обязанности главы ДНР объявил об этом в эфире «Россия 24», сообщил ТАСС.

«Авдеевское направление. Есть определенные перспективы, есть и улучшение позиций», — сказал он.

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Отправленные туда бойцы, по словам Дениса Пушилина, настроены на скорое освобождения города, прекращение обстрелов по Ясиноватой, Макеевке и Донецку.

Он также сообщил о ситуации в Артемовске. Украинские войска пытались атаковать с флангов, но российские силы удержали обстановку под контролем. На Угледарском направлении Вооруженные силы Украины устроили перегруппировку после больших потерь.

Минобороны России сообщило 20 июня, что ВС России остановили в районе Марьинки, Авдеевки и Красногоровки 10 атак. В тот день украинские войска потеряли на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях до 360 военнослужащих.