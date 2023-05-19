19 мая 2023, 14:24
Войска России ударили по центрам подготовки и пунктам дислокации ВСУ
Минобороны: ночью ВС России ударили по пунктам дислокации и центрам подготовки ВСУ
Вооруженные силы России ночью 19 мая нанесли удары по складам боеприпасов, пунктам подготовки и дислокации украинской армии, местам хранения вооружений и техники иностранного производства. Представитель Минобороны Игорь Конашенков объявил на брифинге, что все поставленные цели поразили.
«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — сказал он.
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Войска атаковали центры подготовки, пункты дислокации Вооруженных сил Украины, военные склады, в том числе с импортным вооружением, с применением высокоточного оружия большой дальности морского базирования. Игорь Конашенков сообщил, что благодаря этой атаке удалось нарушить снабжение украинских подразделений и сорвать переброску резервов.
Склад боеприпасов разнесли около Красноармейска в ДНР, топливное хранилище — во Львовской области. Представитель Минобороны сообщил, что группировка войск «Юг» сдерживала действия противника в направлении Артемовска, прикрывала штурмовые подразделения с флангов.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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