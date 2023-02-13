13 февраля 2023, 14:50
Войска России ударили по пункту ремонта украинской техники вблизи Славянска
Минобороны: ВС России ударили по пункту ремонта техники ВСУ у Славянска
Российские военные ударили по ремонтной базе 95-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины, которая находится в районе Славянска в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказал на брифинге представитель Минобороны Игорь Конашенков.
На базе вблизи города украинские специалисты занимались ремонтом и восстановлением техники. Российские войска нанесли поражение.
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На Донецком направлении штурмовые бригады освободили населенный пункт Красная Гора, а ВСУ потеряли более 150 бойцов. На Южно-Донецком направлении погибли более 60 украинских военных, удары нанесли под Пречистовкой и Угледаром.
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Кроме того, армейская и оперативно-тактическая авиация, артиллерия и ракетные войска успешно ударили по 82-м артиллерийским подразделениям киевского режима на огневых позициях в 126 районах. За сутки уничтожили шесть реактивных снарядов установки HIMARS и девять беспилотников.
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