Спецоперация 21 ноября 2022, 14:43 Войска России сорвали попытки ВСУ устроить наступление на трех направлениях Минобороны: атаку ВСУ на Краснолиманском, Купянском и Южнодонецком направлениях сорвали РИА «Новости»

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В течение суток российские войска сорвали наступление Вооруженных сил Украины на Южнодонецком, Краснолиманском и Купянском направлениях. Об этом рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

На Южнодонецком направлении ВСУ пошли в атаку, что отбить свои прежние позиции у населенных пунктов Новомихайловка, Владимировка и Павловка, а также захватить места дислокации российской армии у населенного пункта Новодаровка.

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«Ударами артиллерии и действиями штурмовых групп подразделения ВСУ остановлены и отброшены на исходные позиции», — рассказал Игорь Конашенков.

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Подразделения Украины потеряли более 70 бойцов убитыми и ранеными, лишились танка, двух боевых машин пехоты, пяти бронированных машин и стольких же автомобилей.

Более 20 украинских бойцов погибли на Краснолиманском направлении. Две ротные тактические группы напали в районе Голиково и Червонопоповка Луганской Народной Республики. Скопления украинских войск обстреляла артиллерия. ВСУ потеряли три боевые машины пехоты и одну бронированную.

Нападение на Купянском направлении предотвратили заранее, упреждающим огнем. ВСУ собирались пойти в атаку у населенного пункта Куземовка ЛНР, но остались без 35 военных, четырех пикапов и двух бронеавтомобилей.