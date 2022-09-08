Войска России разбили пункты временной дислокации двух подразделений ВСУ в ДНР | 360°

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Войска России разбили пункты временной дислокации двух подразделений ВСУ в ДНР

ВКС России ударили по лагерям 95-й и 81-й бригад ВСУ под Славянском и Краматорском

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Воздушно-космические силы России нанесли удар по пунктам временной дислокации 81-й и 95-й бригад Вооруженных сил Украины в Донецкой Народной Республике. Погибли до 120 националистов. Об этом сообщило Минобороны России.

Военные вычислили расположение 95-й десантно-штурмовой бригады вблизи Славянска и 81-й аэромобильной бригады под Краматорском, а затем нанесли удары высокоточным оружием.

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«Уничтожено до 120 украинских военнослужащих, 15 единиц бронированной и автомобильной техники», — сообщили в министерстве.

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Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия продолжили наносить удары по военным объектам на территории Украины, а ВКС России, ракетные войска и артиллерия — по подразделениям и резервам ВСУ на николаево-криворожском направлении.

Всего с начала проведения спецоперации удалось уничтожить 293 самолета, 1910 беспилотников, 152 вертолета, 374 зенитных ракетных комплекса, 4863 танка и других боевых бронированных машин, 3369 орудий полевой артиллерии и минометов, 826 боевых машин РСЗО, 5387 единиц военной автомобильной техники.

Минобороны РФ

Специальная военная операция РФ на Украине

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