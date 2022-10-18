ВС России за сутки поразили все намеченные объекты энергетики и военного управления Украины | 360°

Важное 18 октября 2022, 13:48 ВС России за сутки поразили все намеченные объекты энергетики и военного управления Украины Минобороны: ВС России поразили намеченные объекты энергетики и военного управления Украины РИА «Новости»

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Вооруженные силы России продолжают нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности по системам военного управления и энергетики Украины. Все назначенные на день объекты поражены. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в Telegram-канале ведомства.

Также в министерстве сообщили о ликвидации арсеналов с боеприпасами и вооружением иностранного производства. А в районе населенного пункта Палиевка Одесской области российские войска уничтожили станцию космической связи правительственного центра Украины.

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«Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 10 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кирово, Суханово, Кучерское, Дмитренко Херсонской области, Евгеновка Николаевской области, Зеленый Гай, Владимировка Донецкой Народной Республики, Красноселовка, Терновое и Энергодар Запорожской области», — сообщили еще в брифинге.

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До этого Игорь Конашенков сообщил о поражении украинской батареи РСЗО «Смерч» и батареи американских гаубиц M777 в Харьковской области. Также был уничтожен склад боеприпасов в районе населенного пункта Фиголевка.