ВС России за сутки поразили все намеченные объекты энергетики и военного управления Украины | 360°

18 октября 2022, 13:48
ВС России за сутки поразили все намеченные объекты энергетики и военного управления Украины
Минобороны: ВС России поразили намеченные объекты энергетики и военного управления Украины
Вооруженные силы России продолжают нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности по системам военного управления и энергетики Украины. Все назначенные на день объекты поражены. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в Telegram-канале ведомства.
Также в министерстве сообщили о ликвидации арсеналов с боеприпасами и вооружением иностранного производства. А в районе населенного пункта Палиевка Одесской области российские войска уничтожили станцию космической связи правительственного центра Украины.
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«Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 10 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кирово, Суханово, Кучерское, Дмитренко Херсонской области, Евгеновка Николаевской области, Зеленый Гай, Владимировка Донецкой Народной Республики, Красноселовка, Терновое и Энергодар Запорожской области», — сообщили еще в брифинге.
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До этого Игорь Конашенков сообщил о поражении украинской батареи РСЗО «Смерч» и батареи американских гаубиц M777 в Харьковской области. Также был уничтожен склад боеприпасов в районе населенного пункта Фиголевка.
Минобороны РФ
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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