Спецоперация 20 ноября 2022, 18:40 Войска России поразили артдивизион ВСУ, обстреливавший Белгородскую область Минобороны России: в Харьковской области нанесли поражение 40-й артиллерийской бригаде ВСУ Пресс-служба Минобороны

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Российские войска поразили артдивизион вооруженных сил Украины в Харьковской области, терроризировавший Белгородскую область. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в Telegram-канале ведомства.

«В ходе контрбатарейной борьбы нанесено поражение артиллерийскому дивизиону 40-й артиллерийской бригады ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск и Гатище Харьковской области, который вел обстрелы жилых районов на территории Белгородской области», — сказал он.

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Российские военные уничтожили более 10 украинских военнослужащих и четыре артиллерийских системы М777 производства США.

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ВКС России также нанесли удар по оборонному предприятию «Мотор Сич» в Запорожье. В результате военные уничтожили цех по сборке двигателей для авиатехники воздушных сил Украины.

Минобороны опубликовало кадры установки фортификационных сооружений в зоне СВО. Инженерные подразделения ЦВО создают малозаметные препятствия для затруднения продвижения противника.