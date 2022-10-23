Войска России отразили все атаки ВСУ на линию обороны в Херсонской области | 360°

Спецоперация 23 октября 2022, 21:00 Войска России отразили все атаки ВСУ на линию обороны в Херсонской области Замглавы областной ВГА Стремоусов: на херсонском фронте без перемен Пресс-служба Минобороны

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На Херсонском направлении с успехом отражаются все попытки вооруженных сил Украины прорваться. Об этом сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале.

«Несмотря на постоянные попытки укронацистов пробить линии обороны, союзные войска Российской Федерации отбивают все атаки», — написал он.

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По словам Стремоусова, на фронтах Херсонской области России все без изменений — ВСУ перманентно несут очень большие потери в живой силе и технике.

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Он добавил, что продолжается перемещение мирного населения правобережной части области через Днепр.

До этого Стремоусов сообщил, что в Херсоне взорвалось взрывное устройство. В результате теракта один человек погиб, трое пострадали.

Вечером 20 октября ВСУ ударили по гражданской переправе в Херсоне, одна из ракет упала в районе Антоновского моста. Известно как минимум о четверых погибших и 13 раненых, включая детей. Среди погибших — двое сотрудников местного канала «Таврия». Один из них — российский продюсер Олег Клоков.