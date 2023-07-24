Спецоперация 24 июля 2023, 14:32 Войска России отразили 6 атак ВСУ у Белогоровки и Клещеевки Минобороны: ВС России отразили 6 атак ВСУ на Донецком направлении за сутки РИА «Новости»

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Украинские войска пытались напасть вблизи Белогоровки ЛНР и Клещеевки ДНР на Донецком направлении. Войска отбили шесть атак, сообщил на брифинге представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Вооруженные силы Украины предпринимали попытки наступательных действий на Донецком и Краснолиманском направлениях», — сказал он.

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Бои вели подразделения группировки войск «Юг», артиллерия и авиация. Игорь Конашенков назвал их работу слаженной. По его словам, у Белогоровки и Клещеевки остановили шесть атак. Подразделения Вооруженных сил Украины поразили возле Богдановки, Веселого, Предтечина, Белой горы и Дылеевки ДНР, а в районе Авдеевки ударили по складу боеприпасов 110-й механизированной бригады.

Потери ВСУ на Донецком направлении за сутки превысили 160 человек. Украинские подразделения оставили без импортной военной техники — польской самоходной артиллерийской установки Krab и британской гаубицы FH-70. Противник лишился двух авто, самоходной гаубицы «Гвоздика» и танка.

На Краснолиманском направлении ВСУ потеряли до 195 бойцов. Российские войска вывели из строя гаубицы Д-20 и Д-30, четыре боевые машины пехоты и другие виды техники.