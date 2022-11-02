Войска России отбросили боевиков ВСУ и иностранных наемников на Купянском направлении | 360°

Важное 02 ноября 2022, 14:14 Войска России отбросили боевиков ВСУ и иностранных наемников на Купянском направлении Минобороны России: боевиков ВСУ отбросили на Купянском направлении РИА "Новости"

Читать 360tv в

Войска России отбросили украинских боевиков и иностранных наемников на исходные позиции на Купянском направлении, уничтожили до 150 человек. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков в Telegram-канале ведомства.

«На Купянском направлении противник силами двух батальонов, усиленных иностранными наемниками, предпринял попытку атаковать в направлении населенных пунктов Ягодное, Николаевка, Орлянка Харьковской области и Куземовка Луганской Народной Республики», — сказал он.

Реклама

Кроме личного состава русские войска также уничтожили десять автомобилей, шесть танков и пять боевых машин пехоты.

Реклама

Ранее Конашенков сообщил, что Россия возобновила участие в зерновой сделке. Украина предоставила все необходимые гарантии безопасности.

Накануне генерал-лейтенант заявил, что войска России нанесли удары по всем назначенным объектам военного управления Украины. В результате этого нарушилось управление группировками ВСУ.