Войска России отбросили боевиков ВСУ и иностранных наемников на Купянском направлении | 360°

02 ноября 2022, 14:14
Войска России отбросили боевиков ВСУ и иностранных наемников на Купянском направлении
Минобороны России: боевиков ВСУ отбросили на Купянском направлении
Войска России отбросили украинских боевиков и иностранных наемников на исходные позиции на Купянском направлении, уничтожили до 150 человек. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков в Telegram-канале ведомства.
«На Купянском направлении противник силами двух батальонов, усиленных иностранными наемниками, предпринял попытку атаковать в направлении населенных пунктов Ягодное, Николаевка, Орлянка Харьковской области и Куземовка Луганской Народной Республики», — сказал он.
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Кроме личного состава русские войска также уничтожили десять автомобилей, шесть танков и пять боевых машин пехоты.
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Ранее Конашенков сообщил, что Россия возобновила участие в зерновой сделке. Украина предоставила все необходимые гарантии безопасности.
Накануне генерал-лейтенант заявил, что войска России нанесли удары по всем назначенным объектам военного управления Украины. В результате этого нарушилось управление группировками ВСУ.
Минобороны РФ
ЛНР
ВСУ
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