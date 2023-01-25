Важное 25 января 2023, 10:32 Войска России освободили несколько населенных пунктов в Пологовском районе Запорожья Рогов: ВС России продвинулись на Пологовском участке в сторону Гуляйполя РИА «Новости»

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Российские войска сумели продвинуться в сторону города Гуляйполе Пологовского района Запорожской области. Они освободили несколько населенных пунктов, рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Его процитировал ТАСС.

«На пологовском участке запорожского фронта наши ребята продвинулись в направлении Гуляйполя», — сказал он.

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Владимир Рогов заявил, что российские силы выдавили украинских военных и взяли под контроль несколько опорных пунктов на рубеже Малиновка — Червоное и Малиновка — Чаривное к юго-востоку и юго-западу от города.

О наступлении в Запорожской области Владимир Рогов рассказал 21 января, в операции задействовали морпехов Тихоокеанского флота. По его словам, самыми оживленными районами боевых действий стали контролируемые киевским режимом города Орехов и Гуляйполе. Вооруженные силы Украины остались без боеприпасов и отказались от массированных обстрелов. Председатель движения «Мы вместе с Россией» связал это со взятием села Лобковое и контролем над дорогой между Каменским с Ореховым.