Спецоперация 11 ноября 2022, 13:31 Войска России остановили ВСУ в 30–40 километрах от переправ через Днепр Минобороны России: артиллерия и авиация остановили подразделения ВСУ в 30–40 км от Днепра РИА «Новости»

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Российские военные остановили продвижение подразделений Вооруженных сил Украины на расстоянии не менее 30 километров от переправ через Днепр. По ним ударили с воздуха, из артиллерийских установок и при помощи мин, сообщило Минобороны России.

«Огнем российской артиллерии, ударами авиации и применением минно-взрывных заграждений подразделения ВСУ остановлены на удалении 30-40 километров от района переправ», — объявил на брифинге официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

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Украинских военных атаковали дронами-камикадзе «Ланцет» и ракетами реактивных систем залпового огня. ВСУ лишились военной техники, в том числе двух боевых машин пехоты, трех буксируемых гаубиц М777 и стольких же пикапов.

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Минные заграждения оставили противника без трех боевых бронированных машин, двух танков и двух самоходных артиллерийских установок. Подорвались более 20 бойцов.

За двое суток украинские войска продвинулись на отдельных направлениях не дальше чем на 10 километров.