Важное 29 ноября 2022, 14:21 Войска России нанесли удар ВСУ на Купянском направлении Минобороны: на Купянском направлении ликвидированы более 30 боевиков ВСУ РИА «Новости»

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Российские войска нанесли огневое поражение Вооруженным силам Украины. Уничтожено более 30 боевиков ВСУ. Об этом сообщило Министерство обороны России в Telegram-канале.

«На Купянском направлении в районе населенного пункта Ивановка Харьковской области противник силами одной ротной тактической группы ВСУ безуспешно пытался атаковать российские войска. В результате нанесенного огневого поражения подразделение ВСУ отброшено на исходные позиции», — сообщил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

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Он уточнил, что были уничтожены три десятка боевиков ВСУ, два пикапа и две боевые бронированные машины.

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На Донецком направлении за сутки были ликвидированы более 100 боевиков ВСУ. Еще в Херсонской области были перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня «Ураган» в районе населенного пункта Новая Каховка. За сутки русские войска сбили девять украинских беспилотных летательных аппаратов.