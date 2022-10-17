Минобороны России сообщило об ударе по украинской батарее «Смерч» в Харьковской области | 360°

Важное 17 октября 2022, 12:46 Поделиться Telegram

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Viber Минобороны России сообщило об ударе по украинской батарее «Смерч» в Харьковской области Представитель Минобороны Конашенков: войска России нанесли удар по батарее РСЗО «Смерч»

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В Харьковской области Вооруженные силы России нанесли поражение украинской батарее реактивной системы залпового огня «Смерч» и батарее американских гаубиц M777. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков в Telegram-канале ведомства.

«В рамках ведения контрбатарейной борьбы нанесено поражение украинской батарее реактивных систем залпового огня „Смерч“ в районе населенного пункта Казачья Лопань, а также батарее американских гаубиц М777 в районе населенного пункта Металловка Харьковской области», — говорится в сообщении.

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Также средствами противовоздушной обороны уничтожены беспилотные летательные аппараты противника в районе населенного пункта Ягодное Харьковской области. В районе населенного пункта Фиголевка Харьковской области уничтожен склад боеприпасов.

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Ранее сообщалось, что в Харькове остановили работу метро, а в некоторых районах города нет света. Информацию подтвердил мэр Харькова Игорь Терехов.

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