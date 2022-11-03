Войска России нанесли поражение выдвигавшимся резервам ВСУ в ДНР | 360°

03 ноября 2022, 14:56
Войска России нанесли поражение выдвигавшимся резервам ВСУ в ДНР
Минобороны: войска России уничтожили 200 солдат из резервов ВСУ
Войска России нанесли поражение выдвигавшимся резервам вооруженных сил Украины в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Министерство обороны в своем Telegram-канале.
«Нанесено поражение выдвигавшимся резервам ВСУ в районах населенных пунктов Терны и Кировск Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 200 украинских военнослужащих убитыми, свыше 120 ранеными», — говорится в сообщении.
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Также русские войска уничтожили девять боевых бронированных машин, восемь автомобилей и четыре танка.
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В районах населенных пунктов Водяное и Новоселка ДНР российская армия артиллерией и авиацией остановила и рассеяла контратакующие подразделения ВСУ. Погибли 80 украинских военнослужащих, уничтожили три боевые машины пехоты и два автомобиля.
Ранее 200 украинских боевиков на 10 единицах бронетехники направились в сторону города Кременная в Луганской Народной Республике. Их ликвидировали союзные силы.
Минобороны РФ
ДНР
ВСУ
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