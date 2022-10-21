Войска России ликвидировали 25 боевиков ВСУ при попытке форсировать реку Жеребец | 360°

Важное 21 октября 2022, 13:45 Войска России ликвидировали 25 боевиков ВСУ при попытке форсировать реку Жеребец Минобороны России: украинские войска отброшены при попытке форсирования реки Жеребец

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Российские войска сорвали на Краснолиманском направлении очередную попытку вооруженных сил Украины форсировать реку Жеребец у пунктов Нововодяное в Луганской Народной Республике и Торское в Донецкой Народной Республике. Уничтожены 25 солдат противника, их силы отброшены. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в Telegram-канале ведомства.

«Массированным огнем российской артиллерии выдвигавшиеся подразделения ВСУ были остановлены и отброшены. Уничтожено 25 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и два пикапа», — говорится в сообщении.

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Уточняется, что форсировать реку пытались две мотопехотные роты.

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Также были поражены подразделения ВСУ и иностранных наемников в восьми пунктах временной дислокации в Запорожской области, Херсонской области, в ДНР, в городах городов Николаев и Запорожье.

Ранее Минобороны сообщило, что расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» нанесли прицельный удар по украинской военной железнодорожной инфраструктуре. Ее использовали для доставки западного вооружения.