Войска России и ЛНР взяли под контроль территорию Лисичанского нефтеперерабатывающего завода

Союзные войска ЛНР и России взяли под контроль территорию Лисичанского нефтеперерабатывающего завода. Об этом сообщил в своем Telegram-канале посол республики в России Родион Мирошник.

«Территория крупнейшего на Украине нефтеперерабатывающего завода — Лисичанского, полностью перешла под контроль союзных войск», — объявил он.

Перестрелки в промзоне шли на протяжении нескольких дней. Войскам удалось выбить украинских националистов. Они бежали, бросив укрытия и технику.

Также военные зачистили промзону и прилегающую застройку вблизи Лисичанского завода резино-технических изделий. Подразделения продвигаются по городу с юго-востока и зачищают освобожденную часть Лисичанска.