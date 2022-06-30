30 июня 2022, 06:47
Войска России и ЛНР взяли под контроль территорию Лисичанского нефтеперерабатывающего завода
Мирошник: войска взяли под контроль территорию Лисичанского нефтеперерабатывающего завода
Союзные войска ЛНР и России взяли под контроль территорию Лисичанского нефтеперерабатывающего завода. Об этом сообщил в своем Telegram-канале посол республики в России Родион Мирошник.
«Территория крупнейшего на Украине нефтеперерабатывающего завода — Лисичанского, полностью перешла под контроль союзных войск», — объявил он.
Перестрелки в промзоне шли на протяжении нескольких дней. Войскам удалось выбить украинских националистов. Они бежали, бросив укрытия и технику.
Также военные зачистили промзону и прилегающую застройку вблизи Лисичанского завода резино-технических изделий. Подразделения продвигаются по городу с юго-востока и зачищают освобожденную часть Лисичанска.