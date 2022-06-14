Войска России и ДНР уничтожили три украинских «Града»

Союзные войска России и Донецкой Народной Республики за сутки уничтожили более 20 украинских военных и три установки РСЗО «Град». Об этом сообщили в Telegram-канале Народной милиции ДНР.

Военнослужащие России и ДНР также уничтожили шесть грузовиков ВСУ и подавили четыре огневые точки боевиков в районе населенных пунктов Авдеевка и Пески.

Украинские каратели с начала текущих суток выпустили более 310 снарядов из РСЗО БМ-21 «Град», ствольной артиллерии калибром 155, 152, 122 миллиметра., а также 120-миллиметровых минометов.

В борьбе за независимость при исполнении воинского долга трое донецких защитников погибли, еще 10 получили ранения, с прискорбием сообщили в Народной милиции ДНР.