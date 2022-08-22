Войска РФ нанесли удары по позициям бригад ВСУ вблизи Зайцева, Артемовска и Яковлевки

Российские войска нанесли удары по позициям Вооруженных сил Украины вблизи Зайцева, Артемовска и Яковлевки. Погибли до 100 националистов, сообщило Минобороны РФ.

В районе Зайцева находились позиции 72-й механизированной бригады, у Артемовска — 112-й бригады территориальной обороны, у Яковлевки — 101-й бригады территориальной обороны. Военные нанесли по ним огневые удары.

«Уничтожено до 100 националистов, два танка и 15 автомобилей», — сообщили в министерстве.

Кроме того, Воздушно-космические силы РФ высокоточным оружием разбили пункт управления 102-й бригады территориальной обороны у Полтавки в Запорожской области, сосредоточенным огневым ударом — боевые позиции 28-й механизированной бригады вблизи Лупарева Николаевской области.

Системы ПВО сбили в воздухе пять беспилотников в ДНР, Херсонской и Харьковской областях, а также 13 снарядов реактивной системы залпового огня, восемь из которых националисты выпустили по Каховке Херсонской области.