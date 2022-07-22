Войска разбили склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в Николаеве

Воздушно-космические силы нанесли удар по складу ракетно-артиллерийского вооружения 59-й мотопехотной бригады ВСУ в Николаеве, сообщило Минобороны РФ.

Украинские военные оборудовали склад в производственном ангаре на территории промзоны в восточной части Николаева. ВС РФ нанесли удар по цели высокоточным оружием.

В результате 59-я мотопехотная бригада ВСУ лишилась до 30 бойцов, шести единиц бронированной и автомобильной техники, больше 2000 снарядов для реактивной системы залпового огня «Град», около 1000 снарядов для самоходных гаубиц «Акация».

Кроме того, ВКС России уничтожили вблизи населенного пункта Черевковка на территории Донецкой Народной Республики пусковую установку зенитного ракетного комплекса «Бук-М1». До 300 националистов погибли и свыше 40 единиц спецтехники уничтожили в Краматорске.