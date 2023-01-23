Спецоперация 23 января 2023, 12:49 Войска продвинулись почти на всей линии соприкосновения в ДНР Врио главы ДНР Пушилин: российские войска продвинулись почти на всех направлениях фронта РИА «Новости»

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Российские войска добились успеха и продвинулись почти на всех направлениях боевых действий в рамках спецоперации, объявил в эфире «Россия 24» временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Его процитировали «Известия».

«Продвигаются практически на всех направлениях фронта», — сказал он.

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Денис Пушилин объяснил, что после освобождения села Клещеевка важно занять высоты на юге от Артемовска. Бойцам ЧВК «Вагнер», по его словам, почти удалось это сделать.

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Руководитель региона также рассказал о плачевном состоянии освобожденного Соледара. Украинские военные полностью его разрушили, в городе почти не осталось уцелевших зданий. Он пообещал восстановить местное предприятие «Артемсоль» и возобновить работу соляных шахт, так как это экономически целесообразно и физически возможно — по словам Дениса Пушилина, в республике есть опытные специалисты.

Ранее штаб теробороны ДНР подтвердил освобождение села Краснопольевка и поселка Двуречье. О том, что эти населенные пункты в районе Соледара перешли под контроль России, ранее заявили в Запорожской области.