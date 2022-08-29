Войска освободили село Кодема в ДНР

Союзные войска освободили 271 населенный пункт, в том числе село Кодема. Об этом сообщил в своем Telegram-канале штаб территориальной обороны ДНР.

«По состоянию на 29 августа 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила 271 населенный пункт, включая Кодему», — отметили военные.

На опубликованной карте боевых действий показано, что войска продолжили наступление с нескольких направлений. Между селом Кодема и Артемовском остались лишь Зайцево и Веселая Долина.

За минувшие сутки Вооруженные силы России ликвидировали в районе Артемовска свыше 30 боевиков 53-й механизированной бригады и нацформирования «Кракен»*, сообщили «Известия». Еще более 50 получили ранения.

Военный эксперт, капитан запаса первого ранга Василий Дандыкин ранее объяснил, почему важно взять Артемовск. После его освобождения, а также Северска и Соледара войска продвинутся к другим значимым городам ДНР — Краматорску и Славянску.

*Ответвление батальона «Азов», признанного экстремистской организацией и запрещенного в РФ.