Войска освободили село Кодема в ДНР
Штаб теробороны ДНР сообщил об освобождении села Кодема
Союзные войска освободили 271 населенный пункт, в том числе село Кодема. Об этом сообщил в своем Telegram-канале штаб территориальной обороны ДНР.
«По состоянию на 29 августа 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила 271 населенный пункт, включая Кодему», — отметили военные.
На опубликованной карте боевых действий показано, что войска продолжили наступление с нескольких направлений. Между селом Кодема и Артемовском остались лишь Зайцево и Веселая Долина.
За минувшие сутки Вооруженные силы России ликвидировали в районе Артемовска свыше 30 боевиков 53-й механизированной бригады и нацформирования «Кракен»*, сообщили «Известия». Еще более 50 получили ранения.
Военный эксперт, капитан запаса первого ранга Василий Дандыкин ранее объяснил, почему важно взять Артемовск. После его освобождения, а также Северска и Соледара войска продвинутся к другим значимым городам ДНР — Краматорску и Славянску.
*Ответвление батальона «Азов», признанного экстремистской организацией и запрещенного в РФ.