Спецоперация 27 апреля 2023, 14:43 Войска остановили четыре группы диверсантов на Купянском направлении Минобороны: ВС России пресекли действия четырех диверсионно-разведывательных групп РИА «Новости»

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На Купянском направлении за сутки остановили действия четырех диверсионно-разведывательных групп. Их засекли в населенных пунктах ЛНР и Харьковской области, сообщил журналистам представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Разведка обнаружила диверсантов у Новоселовского в ЛНР, Крахмального и Ольшаны Харьковской области. Их вылазку остановили огнем.

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Другие подразделения Вооруженных сил Украины засекли вблизи населенных пунктов Двуречной, Ягодного, Фиголевки, Першотравневого и Табаевки Харьковской области. По ним ударили силами армейской и оперативно-тактической авиации, артиллерии группировки войск «Запад».

В общей сложности за сутки на Купянском направлении погибли до 110 бойцов противника. Украинские войска лишились трех авто, двух боевых бронемашин и боевой машины реактивной системы залпового огня «Град».

Игорь Конашенков объявил также о взятии под контроль четырех кварталов Артемовска и уничтожении украинского Су-24 на территории ДНР.