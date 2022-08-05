Войска НМ ЛНР уничтожили больше 50 украинских боевиков за сутки

Войска Народной милиции ЛНР за прошлые сутки уничтожили 50 украинских военных. Об этом в Telegram-канале сообщил официальный представитель ведомства Иван Филипоненко.

«Противник понес большие потери в военной технике и живой силе. Подразделения ЛНР уничтожили до 55 человек личного состава украинской армии», — заявил он.

Также Народная милиция республики уничтожила восемь единиц специальной автомобильной техники и шесть бронетранспортеров. Помимо этого, инженерно-саперные подразделения НМ ЛНР расчищают заминированные националистами территории. Они прошли уже больше девяти гектаров в районах населенных пунктов Боровеньки и Епифановка. Силы республики доставили гуманитарную помощь жителям освобожденных населенных пунктов, передали продукты питания и медицинские препараты нуждающимся людям.

После начала специальной операции РФ по защите Донбасса от украинской агрессии в ЛНР погибли 77 мирных жителей.