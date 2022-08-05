Войска НМ ЛНР уничтожили больше 50 украинских боевиков за сутки
Представитель НМ ЛНР Филипоненко сообщил об уничтожении свыше 50 боевиков ВСУ за сутки
Войска Народной милиции ЛНР за прошлые сутки уничтожили 50 украинских военных. Об этом в Telegram-канале сообщил официальный представитель ведомства Иван Филипоненко.
«Противник понес большие потери в военной технике и живой силе. Подразделения ЛНР уничтожили до 55 человек личного состава украинской армии», — заявил он.
Также Народная милиция республики уничтожила восемь единиц специальной автомобильной техники и шесть бронетранспортеров. Помимо этого, инженерно-саперные подразделения НМ ЛНР расчищают заминированные националистами территории. Они прошли уже больше девяти гектаров в районах населенных пунктов Боровеньки и Епифановка. Силы республики доставили гуманитарную помощь жителям освобожденных населенных пунктов, передали продукты питания и медицинские препараты нуждающимся людям.
После начала специальной операции РФ по защите Донбасса от украинской агрессии в ЛНР погибли 77 мирных жителей.