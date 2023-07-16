Спецоперация 16 июля 2023, 13:44 «Войска наши ведут себя героически». Путин оценил ход спецоперации Президент Путин высоко оценил ход СВО и сказал, что у противника успехов нет РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин положительно оценил ход специальной военной операции на Украине. Фрагмент интервью с российским лидером опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

«Войска наши ведут себя героически. Неожиданно для противника на некоторых участках. В наступление сами переходят, забирают наиболее выгодные позиции», — подчеркнул президент.

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Попытки Вооруженных сил Украины прорвать российскую оборону не увенчались успехом. Как сказал глава российского государства, «противник успеха не имеет». Дальнейшие задачи Российской армии верховный главнокомандующий раскрывать на камеру не стал.

Ранее Путин рассказал, что Россия также обладает современной военной техникой. Аналогов некоторым устройствам нет во всем мире, при этом страна постоянно их совершенствует. Президент отметил, что российские специалисты изучат трофейную западную технику и выявят, можно ли что-то применить на отечественном производстве.