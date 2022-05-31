Войска ЛНР уничтожили три украинских танка

Луганские бойцы ликвидировали за сутки 23 боевика, три танка и четыре единицы автомобильной техники. Потери украинских войск озвучила Народная милиция ЛНР.

Вооруженные силы Украины продолжили обстрел жилых районов. По Первомайску выпустили 12 снарядов из минометов калибром 120 миллиметров, по населенным пунктам Попасная и Стаханов — пять снарядов из РСЗО «Ураган». Позиции, с которых велся обстрел, вычислили и уничтожили. Из-за атаки боевиков в Стаханове погибли двое, ранены 24 человека, восемь из них — дети. Повреждено два объекта инфраструктуры, школа и больница.

Пострадавшим районам оказана гуманитарная помощь. Волонтеры привезли в Рубежное горячие обеды и продуктовые наборы.

Минувшей ночью стало известно, что треть Северодонецка была взята под контроль сил ЛНР. Наступление в направлении Северодонецка и Лисичанска ведется с марта.