Войска Народной милиции Луганской Народной Республики за прошедшие сутки уничтожили до 55 украинских военнослужащих. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

«Противник понес большие потери в военной технике и живой силе в ходе наступательной операции подразделений Народной милиции», — сообщили в НМ ЛНР.

Украинские боевики потеряли шесть бронетранспортеров и до 55 человек живой силы, уточнили в ведомстве.

Также инженерно-саперные подразделения НМ ЛНР очистили от взрывоопасных предметов территорию в районе населенных пунктов Новокраснянка и Червонопоповка.

Ранее сообщалось, что разведчики НМ ЛНР ликвидировали группу украинских националистов под Соледаром в Донецкой Народной Республике. Офицер Андрей Марочко рассказывал, что подразделения ЛНР успешно продвигаются по направлению к Северску.

Посол ЛНР в Росси Родион Мирошник сообщал, что украинские военные избрали тактику террористической войны и зачастую атакуют мирные населенные пункты.