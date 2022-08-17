Войска ЛНР уничтожили больше 50 националистов за сутки
НМ ЛНР сообщила об уничтожении до 55 украинских боевиков за сутки
Войска Народной милиции Луганской Народной Республики за прошедшие сутки уничтожили до 55 украинских военнослужащих. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ведомства.
«Противник понес большие потери в военной технике и живой силе в ходе наступательной операции подразделений Народной милиции», — сообщили в НМ ЛНР.
Украинские боевики потеряли шесть бронетранспортеров и до 55 человек живой силы, уточнили в ведомстве.
Также инженерно-саперные подразделения НМ ЛНР очистили от взрывоопасных предметов территорию в районе населенных пунктов Новокраснянка и Червонопоповка.
Ранее сообщалось, что разведчики НМ ЛНР ликвидировали группу украинских националистов под Соледаром в Донецкой Народной Республике. Офицер Андрей Марочко рассказывал, что подразделения ЛНР успешно продвигаются по направлению к Северску.
Посол ЛНР в Росси Родион Мирошник сообщал, что украинские военные избрали тактику террористической войны и зачастую атакуют мирные населенные пункты.