Подразделения Луганской Народной Республики уничтожили гаубицу M777 «Три топора». Украинские националисты с ее помощью обстреливали Стаханов, Первомайск и другие населенные пункты. Народная милиция ЛНР показала трофей.

Установку обнаружили во время проведения разведки с воздуха. Артиллерийские подразделения второго армейского корпуса уничтожили М777, а то, что от нее осталось, сняли на видео.

«Дальность поражения цели составляет до 70 километров. С помощью нее профашисты обстреливали Стаханов, Первомайск и другие населенные пункты», — рассказали в Народной милиции ЛНР.

Буксируемые гаубицы М777, которые называют «Три топора», вошли в очередной пакет военной помощи Украине от США. В Днепропетровской области уничтожили хранилище ВСУ с боеприпасами для них, а в районе населенных пунктов Ласточкино, Очеретино, Водяное и Желанное в ДНР — четыре взвода, применявшие это вооружение.