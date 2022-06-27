Войска ЛНР эвакуировали с «Азота» еще 500 человек

Мирные жители Северодонецка рассказали о жизни в плену националистов на химзаводе «Азот». Из промзоны после четырех месяцев заточения эвакуировали еще 500 человек, сообщила Народная милиция ЛНР.

В непригодных для длительного пребывания помещениях люди прожили четыре месяца. Националисты не выпускали их с территории завода, используя в качестве живого щита. Еду разрешали готовить поздно ночью и только мужчинам.

«Бесконечно рады тому, что вы нас освободили. Хочется мира и всем добра. Огромнейшее спасибо», — сказала жительница Северодонецка.

Во время очередного рейса силы ЛНР вывезли с завода более 500 человек. Теперь они находятся в безопасности.

Спецподразделение «Ахмат» и Народная милиция ЛНР проводят зачистку на территории «Азота». Они находят боеприпасы и вооружение импортного производства.