Войска ДНР освободили 176 населенных пунктов
Войска ДНР при поддержке ВС РФ освободили 176 населенных пунктов
Силы ДНР при огневой поддержке ВС РФ освободили 176 населенных пунктов на территории Донецкой Народной Республики. Об этом информировал в Telegram штаб территориальной обороны ДНР.
Среди освобожденных — Троицкое, Николаевка, Волноваха, Прохоровка, Огородное, Демьяновка. Павлополь, Новотроицкое, Кирово, Ялта, Азовское и другие территории.
«Мариуполь находится под полным оперативным контролем», — напомнили в штабе.
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что военные России и ДНР продолжают блокировать мариупольский завод «Азовсталь» по всему периметру. По-прежнему работают гуманитарные коридоры, однако условия украинских нацистов по выпуску мирных людей напоминают требования сирийских террористов, отметил Песков.
Нацисты согласны выдать заложников в обмен на еду и лекарства. У боевиков уже кончаются запасы воды и продовольствия. Вероятно, боевики не рассчитывали, что придется кормить так много заложников.