Силы ДНР при огневой поддержке ВС РФ освободили 176 населенных пунктов на территории Донецкой Народной Республики. Об этом информировал в Telegram штаб территориальной обороны ДНР.

Среди освобожденных — Троицкое, Николаевка, Волноваха, Прохоровка, Огородное, Демьяновка. Павлополь, Новотроицкое, Кирово, Ялта, Азовское и другие территории.

«Мариуполь находится под полным оперативным контролем», — напомнили в штабе.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что военные России и ДНР продолжают блокировать мариупольский завод «Азовсталь» по всему периметру. По-прежнему работают гуманитарные коридоры, однако условия украинских нацистов по выпуску мирных людей напоминают требования сирийских террористов, отметил Песков.

Нацисты согласны выдать заложников в обмен на еду и лекарства. У боевиков уже кончаются запасы воды и продовольствия. Вероятно, боевики не рассчитывали, что придется кормить так много заложников.