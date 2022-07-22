Войска ДНР не увидели преимущества украинской артиллерии над российской

Украинская артиллерия, оснащенная западным вооружением, не является лучше российской. Об этом РИА «Новости» сообщил офицер гаубичной батареи группировки «Отважные».

По его словам, украинским боевикам поставляют новейшее иностранное оборудование. Однако пока они не обучились владеть им в совершенстве за столько короткий срок.

«Мой же личный состав своими системами вооружения владеет в совершенстве», — сказал военный.

На вопрос о мотивации ведения боевых действий против нацистов он ответил, что родился в Донецкой области.

«Есть же поговорка: где родился, там и пригодился. Вот я тут и пригодился», — добавил офицер войска ДНР.

Накануне заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости отодвинуть позиции националистов подальше от Донецка.