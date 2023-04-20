Спецоперация 20 апреля 2023, 03:20 Воевавший за ВСУ чемпион Украины по кикбоксингу Писковый погиб в Донбассе «РВ»: серебряный чемпион мира по кикбоксингу Писковый уничтожен в Донбассе YouTube

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Стало известно о ликвидации в зоне СВО шестикратного чемпиона Украины по кикбоксингу Руслана Пискового, воевавшего в рядах ВСУ. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

Писковый выступал в весовой категории до 70 килограммов, был финалистом чемпионата Европы, а также взял серебро на чемпионате мира в престижной версии К-1 Погибшему был 21 год.

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Не сообщается, в каком подразделении служил спортсмен, но отмечается, что на его одежде был пришит шеврон с упоминанием отряда «Вальгала».

«Был идейным нацистом, что видно по его шевронам», — пояснили военкоры.

Ранее стало известно, что в боях под Артемовском ликвидировали украинского боевика Александра Станкова с позывным Перун. Известно, что в 2014 он был одним из тех, кто поджег Дом профсоюзов в Одессе, в результате чего погибло 48 человек.