Спецоперация 03 мая 2023, 07:25 Воевавшие на стороне ВСУ канадцы погибли в Артемовске — CTV CTV: два воевавших на стороне ВСУ канадца погибли в Артемовске на прошлой неделе YouTube

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Два гражданина Канады, участвовавшие в боях за Артемовск на стороне Вооруженных сил Украины, погибли в этом городе на прошлой неделе. Такую информацию предоставил телеканал CTV.

Речь идет о 27-летнем Кайле Портере из провинции Альберта и 21-летнем Коуле Зеленко из провинции Онтарио. По сведениям канала, молодые люди находились в составе 92-й механизированной бригады ВСУ.

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Они погибли при артиллерийском обстреле. Портер и Зеленко оказались единственными канадцами в составе этого подразделения. Министерство иностранных дел Канады пока не подтвердило данную информацию.

Ожесточенные бои за Артемовск идут уже более полугода. Город являлся важным транспортным узлом для снабжения группировки ВСУ в Донбассе.

Еще в середине апреля советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин сообщал, что российские силы взяли под контроль около 90% населенного пункта. Накануне основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о продвижении своих бойцов на 160 метров в Артемовске.