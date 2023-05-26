Спецоперация 26 мая 2023, 00:43 Воевавшего за ВСУ шведского наемника нашли мертвым в Киеве РИА «Новости»

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Шведский наемник Даниэль Нюстрем, более года воевавший на стороне ВСУ, найден мертвым в Киеве. Причина смерти неизвестна, она уточняется сообщила шведская газета Aftonbladet.

«Даниэль Нюстрем уже более года добровольно воевал за Украину. Сейчас его нашли мертвым в Киеве», — сказано в публикации.

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Иностранцу было 36 лет. Наемник принимал участие в боевых действиях на Херсонском и Донецком направлениях.

Ранее Британия объявила набор наемников на службу в ВСУ. В Лондоне ищут бойцов из стран Ближнего Востока и Северной Африки для участия в украинском контрнаступлении. Объявление опубликовали на сайте поисковой системы по объявлению вакансий Adzuna.

Ранее депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский прокомментировал объявление о поиске наемников для ВСУ в Великобритании. По его мнению, на запад Украины могут ввести частные военные компании.