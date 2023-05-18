18 мая 2023, 04:11
Воевавшего за ВСУ россиянина ликвидировали под Артемовском — СМИ
«РВ»: под Артемовском ликвидировали россиянина, воевавшего в составе 28-й ОМБр ВСУ
Под Артемовском Вооруженные силы РФ уничтожили боевика отряда «Юг» УДА, россиянина из Волгоградской области, воевавшего в составе 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Об этом сообщили авторы Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
По данным военкоров, боевика с позывным «Авдей» звали Дмитрий Авдеев.
Реклама
«Он состоял в нацистской группировке Украинская добровольческая армия — парамилитарное формирование, образованное в декабре 2015 г. на базе подразделений Добровольческого украинского корпуса», — сказано в сообщении.
Иностранные журналисты, работающие в Донбассе, отметили репортажи в итальянских СМИ, которые рассказывают о деятельности Джули Шифф, которая служит легионером в ВСУ. Итальянским властям напомнили, что в стране действует закон, согласно которому итальянцы, принимающие участие в конфликте на Украине, должны быть наказаны вплоть до тюремного заключения.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
Артемовск
Реклама
Реклама